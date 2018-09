Вручены призы Венецианского кинофестиваля

© La Biennale di Venezia

Сегодня, 8 сентября, состоялась церемония награждения лауреатов 75-го Венецианского международного кинофестиваля. Главный приз, «Золотой лев», получил фильм «Рома» (Roma) мексиканского режиссера Альфонсо Куарона.

Об этом сообщает Varitety. Обладателем «Серебрянного льва» за лучшую режиссуру стал Жак Одиар (Франция), автор фильма «Братья Систерс» (The Sister Brothers). Третья по значимости награда, Большой приз жюри, присуждена Йоргосу Лантимосу (Греция) за картину «Фаворитка» (The Favourite).

В актерских номинациях награждены Оливия Колман (Великобритания) за роль в «Фаворитке» и Уиллем Дефо (США) за роль в фильме Джулиана Шнабеля «Ван Гог. На пороге вечности» (At Eternity's Gate).

Приз за лучший сценарий получили Джоэл и Итан Коэны (США) за «Балладу Бастера Скраггса» (The Ballad of Buster Scruggs), специальный приз жюри — Дженнифер Кент (Австралия) за фильм «Соловей» (The Nightingale).

Лучшим фильмом конкурсной программы «Горизонты» признан «Manta Ray» Пхуттипхонга Ароонпхенга (Таиланд), лучшим режиссером — Эмир Байгазин (Казахстан), представивший на фестивале свою картину «Река». Специальный приз жюри получил «Анонс» (The Announcement) Махмута Фазыля Джошкуна.

Приз лучшей актрисе присужден Наталье Кудряшовой (Россия) за роль в фильме Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех», приз лучшему актеру — Каису Насефу (Израиль), сыгравшему в картине Самеха Зоаби «Тель-Авив в огне» (Tel Aviv on Fire).

Наград Soundtrack Stars Award удостоены немецкий электронщик Саша Ринг — за саундтрек картины «Революция на Капри» (Capri Revolution) Марио Мартоне — и британский рок-музыкант Том Йорк — за песню к фильму «Суспирия» (Suspiria) Луки Гуаданьино.

Почетные награды «Золотой лев Святого Марка» за вклад в кинематограф вручены британской актрисе Ванессе Редгрейв и канадскому режиссеру Дэвиду Кроненбергу.