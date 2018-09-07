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В Минске перенесли премьеру оперы, на которую пожаловались верующие

News_detailed_picture© Большой театр Беларуси

Большой театр Беларуси перенес премьеру оперы Рихарда Штрауса «Саломея» с сентября на октябрь из-за письма верующих, которые увидели в ней оскорбление религиозных чувств, глумление и кощунство.

Как сообщает сайт театра, премьерные представления «Саломеи» пройдут 18 и 19 октября, все билеты на действительны.

Незадолго до премьеры, которая должна была состояться 9 и 10 сентября, в администрации президента, генпрокуратуру и Членам Священный Синод Белорусского Экзархата МП РПЦ поступило письмо, авторы которого просили «не допустить оскорбления религиозных чувств православных граждан Республики Беларусь».

«Накануне 11 сентября, скорбного для православных христиан нашей многострадальной Родины дня усекновения главы Святого Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (отмечаемого строгим постом) готовится очередное кощунство под эгидой Министерства культуры Республики Беларусь», — говорится в письме.

Претензии к постановке «Саломеи» изложены в виде списка, в котором перечислены: кощунство, богохульство, глумление над памятью Крестителя Иоанна, дерзкое антихристианское, антицерковное деяние, оскорбление религиозных чувств верующих, а также уголовное преступление, содержащее признаки ст. 130 УК РБ («Возбуждение религиозной вражды или розни»).

«Премьера "Саломеи" не состоится, — рассказали в театре интернет-изданию Onliner.by. — Такое происходит впервые в истории, и директор просит поддержать театр. Было письмо от верующих. Вчера оперу смотрели две комиссии, и все остались довольны — она всем понравилась. А сегодня было принято решение ее отменить».

«Министерство культуры Республики Беларусь по просьбе православной церкви перенесло премьеру "Саломеи" с кануна поста Усекновения Главы Иоанна Предтечи на конец октября. Пока перенесло. А дальше посмотрим», — написал в своем фейсбуке главный режиссер театра Михаил Панджавидзе.

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