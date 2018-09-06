Фестиваль памяти Андрея Волконского пройдет в Москве и Тарусе

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С 12 сентября по 16 октября в Москве и Тарусе состоятся концерты фестиваля «Памяти князя», посвященного композитору и клавесинисту, основателю ансамбля старинной музыки «Мадригал» Андрею Волконскому (1933-2008).

Художественные руководители фестиваля — Алексей Любимов, Елизавета Миллер и Иван Великанов.

Четыре программы фестиваля отражают разные направления интересов и творческой деятельности Андрея Волконского.

На концерте «В кругу друзей» (12 сентября, 19:00, Рахманиновский зал Московской консерватории) его сочинения будут исполнены наряду с произведениями его друзей, композиторов Музыкального фонда М.П. Беляева, в котором Волконский был куратором в последние годы жизни. Выступление на фестивале станет московским дебютом для Камерного оркестра Тарусы под управлением Ивана Великанова.

Программа «В диалоге с классикой», отражающая интерес Волконского к старинной музыке и неоклассицистские тенденции в его творчестве, будет представлена в двух вариантах (22 сентября, 17:00, Таруса, Дом литераторов и 23 сентября, 14:00, Рахманиновский зал Московской консерватории).

Концепции единства музыки в историческом времени, глубокому интересу Волконского к средневековой и русской церковной музыке посвящена программа «Тысяча лет духовной музыки» (6 октября, 18:00, Кафедральный Собор Свв. Петра и Павла), которую представят ансамбль старинной музыки Alta Capella и вокальный ансамбль «Хронос».

На «Клавирном марафоне» (16 октября, 19:30, Культурный центр «Покровские ворота»), представляющем творческую ипостась Волконского-исполнителя, прозвучат произведения для клавишных инструментов — клавесина, клавикорда, тафель-клавира и средневекового органа-портатива.

Среди участников фестиваля «Памяти князя» ведущие российские исполнители на исторических клавишных инструментах, знакомые и дружившие с Волконским: всемирно известный музыкант, один из инициаторов создания и первый декан Факультета исторического и современного исполнительского искусства Московской консерватории Алексей Любимов, его коллеги Елизавета Миллер, Ольга Мартынова и Иван Великанов, ведущие исполнители современной музыки в России — ансамбль «Студия новой музыки» и струнный квартет «Студия новой музыки», а также солисты: Алиса Гицба (сопрано) и Юлия Макарьянц (меццо-сопрано), инструменталисты Анастасия Влэдуц (траверс-флейта), Сергей Елецкий (кларнет), Владислав Песин (скрипка), Александр Гулин (виола да гамба).



