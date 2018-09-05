 
16:37 4 сентября 2018Новости
5170
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

В Московской консерватории объявят журналиста года

News_detailed_picture© Союз журналистов России

В День международной солидарности журналистов, 8 сентября, в Большом зале Московской консерватории состоится благотворительный концерт и будет объявлен журналист года — лауреат национальной премии Союза журналистов России «Камертон» имени Анны Политковской.

Премия «Камертон» учреждена в 2013 году, она присуждается за достижения в области защиты прав человека и свободы прессы. Первым лауреатом премии стала специальный корреспондент издательства «Коммерсант» Ольга Алленова.

На концерте в Большом зале консерватории выступят скрипач Никита Борисоглебский и пианист Мирослав Култышев. Они исполнят Крейцерову сонату Бетховена, Третью сонату для скрипки и фортепиано Брамса, а также «Листок из альбома» Вагнера.

Все сборы от от продажи билетов поступят в Фонд помощи семьям погибших журналистов.













Комментарии


Сегодня на сайте

Враг государстваСовременная музыка
Враг государства 

Рэпер Face, анфан террибль из «ВКонтакте», записал «политический» альбом «Пути неисповедимы» и претендует на звание самого опасного рэпера в РФ

4 сентября 201867040
Е.б.ж.Литература
Е.б.ж. 

Игорь Кириенков о книге Ирины Паперно «“Кто, что я?”: Толстой в своих дневниках, письмах, воспоминаниях, трактатах»

31 августа 201845390