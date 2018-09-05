В Московской консерватории объявят журналиста года

В День международной солидарности журналистов, 8 сентября, в Большом зале Московской консерватории состоится благотворительный концерт и будет объявлен журналист года — лауреат национальной премии Союза журналистов России «Камертон» имени Анны Политковской.

Премия «Камертон» учреждена в 2013 году, она присуждается за достижения в области защиты прав человека и свободы прессы. Первым лауреатом премии стала специальный корреспондент издательства «Коммерсант» Ольга Алленова.

На концерте в Большом зале консерватории выступят скрипач Никита Борисоглебский и пианист Мирослав Култышев. Они исполнят Крейцерову сонату Бетховена, Третью сонату для скрипки и фортепиано Брамса, а также «Листок из альбома» Вагнера.

Все сборы от от продажи билетов поступят в Фонд помощи семьям погибших журналистов.



























