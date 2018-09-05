«Электротеатр Станиславский» объявил планы на новый сезон

Сегодня, 4 сентября, художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов на сборе труппы рассказал о планах на сезон 2018/2019.

В октябре «Электротеатр Станиславский» представит премьерный спектакль «Орфические игры» Бориса Юхананова и группы из более чем ста авторов. Спектакль состоит из 33 актов и будет показываться шесть дней подряд — утром и вечером. Октябрьские показы (16–21 октября) входят в программу международного фестиваля-школы «Территория».

Первой премьерой сезона станет международный экспериментальный музыкальный проект «Транскрипция ошибки» (музыкальный театр для семи людей) Александра Чернышкова — семь артистов-виртуозов из шести разных стран и совершенно разных исполнительских областей пересекаются на сцене, создавая ситуации, выходящие за рамки привычной логики. Премьерные представления пройдут 30 и 31 октября и 1 ноября. Первые две редакции с другим составом музыкантов были созданы и с успехом показаны в Венеции и Вене.

2 и 3 октября в проекте «Архивирование будущего», открывающего широкой публике документацию творческого процесса андеграунда позднесоветской эпохи, в которой активно участвовал Борис Юхананов, состоится презентация книги «Фауст», вышедшей в издательской линии «Электротеатра Станиславский» «Театр и его дневник».

10 октября состоится презентация первой книги на русском языке бельгийского режиссера Яна Фабра, выпущенной издательством «Электротеатра Станиславский». Название книги, оформленной иллюстрациями режиссера: «Я — ошибка». В этот день также пройдет спектакль-читка на основе текстов Фабра в постановке Клима Козинского.

Осенью начинается проект «Огородница Тао» — режиссерский дебют Марии Меньшениной в рамках проекта «Золотой осел», представляющий из себя тотальный театральный перформанс, продолжающийся на протяжении года.

На 21–23 ноября на Малой сцена запланирована первая оперная премьера — «опера-штрих» Дмитрия Курляндского и художника Веры Мартынов «Парасомнии» на на основе текста Станислава Львовского и его «Советской застольной песни».

Главной премьерой Основной сцены станет «Пиноккио» Бориса Юхананова по пьесе Андрея Вишневского, в котором занята почти вся труппа театра. В феврале 2019 года выйдут первые два спектакля, «Лес» и «Театр», в июле — еще три, «Город», «Фея» и «Страдур».

«Этот спектакль мы делаем в соавторстве с Юрием Федоровичем Хариковым, в подлинном диалоге, складывающимся прекрасно и сложно. Также над проектом работают художник по костюмам Анастасия Нефёдова, композитор Дмитрий Курляндский, хореограф Андрей Кузнецов-Вечеслов — наша команда, — рассказал Борис Юхананов. — "Пиноккио" — это спектакль, у которого есть черты метаоперы. Жанр спектакля — мистерия. В каком-то смысле "Пиноккио" продолжает важную для Электротеатра «сказочную линию», которую мы начали спектаклем "Синяя птица"».

В 2019 году будут выпущены четыре дебютных спектакля, завершающие проект «Золотой осел»: «Ипполит», Алексея Ковальчука, «Кошка на раскаленной крыше» Полины Fractall, «Потоп» Алексея Смиреннова и «Сказка о царе Салтане» Анастасии Поповой. Весной выйдут премьеры старейшин театра — «Таланты и поклонники» Ольги Великановой (29 марта) и «Служанки» в постановке Владимира Коренева (27 мая).

Летом 2019 года в театральном дворе под открытым небом состоится премьера нового спектакля режиссера и композитора Владимира Раннева. Спектакль под рабочим названием «Геометрия» будет создан в соавторстве с художником Мариной Алексеевой и хореографом Анной Абалихиной.

В новом сезоне «Электротеатр Станиславский» отправится на гастроли в Петербург. В сентябре на фестивале «Александринский» будет показан спектакль «Галилео. Опера для скрипки и ученого» Бориса Юхананова и пяти композиторов (номинация на «Золотую маску — 2018»), пройдут видеопоказы оперного сериала «Сверлийцы» Бориса Юхананова и шести композиторов (номинация на «Золотую маску — 2016») и встречи с создателями опер. В октябре в рамках «Золотой маски» в Петербурге будет представлена опера «Проза» Владимира Раннева (обладатель премии Casta Diva 2018).

В новом сезоне продолжат свою деятельность все площадки театра. Широкую программу представит «Электрозона» — площадка в фойе театра для лекций, кинопоказов, встреч, концертов.

В музыкальной программе «Электротеатра Станиславский» концерты новой академической музыки, программы электроники и смешанные форматы, позволяющие осуществить интеграцию современных композиторов в драматический театр. Кроме того, театр запускает два абонемента на концерты новой академической музыки и музыки американского и европейского авангарда второй половины XХ века.



