Умерла Алена Басилова

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30 августа в Москве в возрасте 75 лет умерла поэтесса Алена Басилова.

Алена (Елена) Николаевна Басилова родиласть в 1943 году в Москве, в начале 1960-х стала хозяйкой литературного салона, который посещали участники поэтических чтений на площади Маяковского Юрий Галансков, Владимир Ковшин (Вишняков), Николай Котрелёв, Владимир Буковский. «Алену можно по праву назвать первой советской хиппи», — писал Эдуард Лимонов.

В середине 1960-х Алена Басилова начала писать стихи, вместе с Леонидом Губановым, Владимиром Алейниковым и Владимиром Батшевым стала одним из основателей неофициального литературного объединения СМОГ.

«Новое литературное течение уже просматривалось, но имени не имело, — вспоминал Генрих Сапгир. — Надо было его срочно придумать. Помню, сидели мы у Алены Басиловой, которая стала потом женой Губанова, и придумывали название новому течению. Придумал сам Губанов: СМОГ. Самое Молодое Общество Гениев, Сила, Мысль, Образ, Глубина, и еще здесь присутствовал смог, поднимающийся с Садового Кольца нам в окна».

Поэтические чтения совмещались с подпольными выставками работ Анатолия Зверева, Оскара Рабина и других художников-нонконформистов, один из которых, Николай Недбайло, входил в основное ядро СМОГа.

5 декабря 1965 года «диссидентское» крыло СМОГа и близкие к ним люди (Буковский, Батшев, Вишневская, Галансков, Евгений Кушев, Виктор Хаустов, Сергей Морозов) организовали «Митинг гласности» на Пушкинской площади в защиту Юлия Даниэля и Андрея Синявского — первую оппозиционную демонстрацию в Советском Союзе более чем за 50 лет.

К 1967 году СМОГ прекратил свое существование: Генрих Сапгир был исключен из Союза писателей по обвинению в причастности к смогизму, Алейников и Вадим Делоне отчислены из института, Батшев и Недбайло сосланы в Сибирь, Леонид Губанов был принудительно изолирован в психиатрической больнице, а после выхода оттуда стал объектом наблюдения КГБ.

В 1968 году Алена Басилова, невзирая на запугивание и угрозы, выступила свидетелем защиты на процессе Александра Гинзбурга и Юрия Галанскова.

Для Алены Басиловой путь к широкому читателю оказался закрытым. Подготовленная к печати книга ее стихов «Комедия греха» с предисловием Виктора Шкловского, пролежав в издательстве «Советский писатель» 17 лет, бесследно исчезла. Брошюра с несколькими отрывками, опубликованными в 1992 году, до сих пор остается единственным отдельным изданием стихов поэтессы, которую представители ее поколения — «замолчанного поколения», по выражению Ольги Седаковой, считают равной по таланту Белле Ахмадулиной.

Отпевание Алены Басиловой состоится 5 сентября в 11:00.



