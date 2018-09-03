Объявлен международный конкурс молодых композиторов «Новые классики»

Пресс-конференция конкурса состоится 4 сентября в верхнем фойе партера Большого зала Московской консерватории в гостиной у картины «Славянские композиторы» © Евгений Чесноков / © Евгений Чесноков / yamoskva.com

4 сентября начнется прием заявок на участие в международном конкурсе молодых композиторов «Новые классики» с премиальным фондом 1 000 000 рублей.

«В отличие от большинства международных конкурсов, конкурс "Новые классики" проводится без вступительного взноса, гарантируя доступность и равные возможности для творческой молодежи со всех уголков мира», — сообщают организаторы конкурса на сайте Московской консерватории.

«Уникальность Международного конкурса молодых композиторов "Новые классики", — отмечают они, — в сопоставлении двух противоположных музыкальных направлений, а именно современный академический авангард и современная популярная музыка. Конкурс создаст платформу для сближения и взаимопонимания композиторов различных музыкальных стилей и слушательских аудиторий».

К участию в конкурсе допускаются инструментальные сочинения для любого состава от 3 до 41 исполнителей в пределах заявленного инструментария.

Состав жюри будет объявлен на пресс-конференции, которая состоится 4 сентября в Московской консерватории с участием ее ректора Александра Соколова, члена попечительского совета Московской консерватории, президента группы компаний «Галерея Михайлов» Михаила Сасонко, профессора, заведующего кафедрой современной музыки Московской консерватории, художественного руководителя ансамбля «Студия новой музыки» Владимира Тарнопольского и генерального директора Международного фонда композиторов «Новые классики» Юлии Музыки.

Общий премиальный фонд конкурса составит 1 000 000 рублей, также предусмотрены специальные призы.

Конкурс будет сопровождаться образовательной программой «Школа новых классиков», на которой молодые композиторы получат практические знания о новейших композиторских техниках, узнают об актуальных трендах композиторского искусства, личном бренд-менеджменте, взаимодействии с продюсерскими центрами и киноиндустрией, основах авторского права и других необходимых современному композитору темах.

Прием заявок заканчивается 31 октября, I тур (заочный) пройдет 1–6 ноября, «Школа новых классиков» — 14–16 ноября, II тур — 17 ноября, закрытие — 18 ноября.

Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь)



