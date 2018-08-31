На Красной Пресне появится музейный кластер Маяковского© Государственный музей В.В. Маяковского
Государственный музей В.В. Маяковского создаст в Пресненском районе Москвы музейный кластер, посвященный Владимиру Маяковскому.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора музея Маяковского Алексея Лобова, кластер откроется в октябре-ноябре 2018 года.
«Мы хотим создать музейный кластер на Красной Пресне. В этом году к проекту мы подключили и парк Красная Пресня, где шла большая выставка в сити-формате», — рассказал директор.
Он напомнил, что на Красной Пресне уже есть мемориальная квартира Маяковского, еще одну планируется открыть в этом же районе в Студенецком проезде, где жили мать и сестры поэта.
Музей Маяковского на Лубянке c 2013 года закрыт на капитальный ремонт. Первоначально предполагалось завершить его к 125-летию Маяковского, которое отмечается в 2018 году, но работы не удалось завершить в срок. По словам руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, открытие музея запланировано на 2019 год.
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