В Петербурге пройдут «Научный пикник» и фестиваль «Антон тут рядом»

Юсуповский сад © peterburg.ru

На 2 сентября в Петербурге запланированы два фестиваля: в Юсуповском саду состоится «Научный пикник» Университета детей, на острове Новая Голландия – музыкальный благотворительный фестиваль «Антон тут рядом» в поддержку одноименного центра.

В программе «Научного пикника» лекторий с участием главного редактора просветительского проекта Arzamas Филиппа Дзядко и музыканта групп СБПЧ и АИГЕЛ Ильи Барамии, научные интерактивы, мастер-класс команды «Лентача» по созданию мемов, розыгрыш полдника с ученым и других призов, а также перфоманс «Научная вакханалия» на главной лужайке.

Фестиваль «Антон тут рядом» ежегодно проводится для того, чтобы обозначить потребности людей с аутизмом и другими особенностями в принятии и дружелюбной среде, а также для сбора пожертвований в пользу Центра «Антон тут рядом».

В этом году в расписании фестиваля выступления музыкантов и творческих коллективов, театральная интерактивная прогулка в наушниках, танцевальные мастер-классы студии Дианы Вишнёвой Context Pro и открытые репетиции оркестра «Антон тут рядом», к которым сможет присоединиться любой гость.

Стоимость: добровольное пожертвование, рекомендуемая сумма — от 200 рублей. Деньги можно будет опустить в кэшбокс при входе.











