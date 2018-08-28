Студия новой музыки подготовила 25 юбилейных спецпрограмм

Российский ансамбль Студия новой музыки, которому в сезоне 2018/2019 исполняется 25 лет, подготовил к своему юбилею 25 специальных тематических программ.

Новый сезон Студии новой музыки пройдет под девизом #расширение_контекстов. Его главным событием станет юбилейный концерт 18 октября в Большом зале Московской консерватории — «Симфония больших городов».

В программе девять российских премьер Стива Райха, Мортона Фелдмана, Лучано Берио, Хайнера Гёббельса, Фаусто Ромителли, Сары Немцов, Унсук Чин, Владимира Тарнопольского и Дмитрия Курляндского. К концерту приурочен междисциплинарный круглый стол «Новая музыка. Отдельно взятый вид искусства в отдельно взятой стране».

С темой #расширения_контекстов связаны концерты юбилейного цикла «5Х5»:

пять концертов абонемента «Авангард плюс» (с 13 сентября)

Авангард + джаз

Авангард + рок

Авангард + фолк

Авангард в старинном стиле

Авангард и минимализм

пять концертов-лекций абонемента «Спор искусств» (с 23 сентября)

Музыка и литература

Музыка и танец

Музыка и театр

Музыка и визуальные искусства

Музыка и архитектура

цикл концертов «Музыкальное пятиборье» (с 8 сентября)

Премьеры современных композиторов из Польши, Швейцарии, Италии, Германии и Австрии. В частности, в Москву с лекциями, мастер-классами и мировыми премьерами сочинений к юбилею Студии новой музыки приедут Йоханнес Шёльхорн (Германия) и Изабель Мундри (Швейцария).

цикл концертов Музыкального лектория, организованного в рамках совместной научно-исследовательской программы Государственного института искусствознания и Музея AZ (с 27 сентября)

Андрей Волконский

Софья Губайдулина

Арво Пярт

Николай Каретников

Валентин Сильвестров

праздничный проект солистов Студии новой музыки «Карт-бланш» (с 20 сентября)

В сезоне 2018/2019 каждый солист ансамбля получил возможность составить программу одного из концертов полностью на свое усмотрение. Первым «карт-бланшем» станет концерт виолончелистки Ольги Галочкиной.

Кроме того, Студия новой музыки отметит юбилеи своих друзей (авторский концерт Фараджа Караева 27 декабря), покажет лучшие театральные проекты прошлого сезона на Красноярской ярмарке книжной культуры, привезет свою юбилейную программу на фестиваль ReMusik в Петербурге (май 2019 года), выступит на фестивале Эдисона Денисова «Московская осень» в Томске (30 ноября), проведет творческие встречи с композиторами Хаей Черновин и Сантьяго Фишером, Йоханнесом Шёльхорном, Изабель Мундри, пианистом Йеруном ван Веноном, мастер-классы ансамблей Bang on a Can и дуэта Nimikry, организует музыковедческую конференцию «Штудии новой музыки» (19–20 ноября) и проведет читки пьес молодых композиторов и серию открытых мастер-классов (ноябрь).



