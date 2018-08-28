«Геликон-опера» объявила планы на сезон

Новый, 29-й сезон московского музыкального театра «Геликон-опера» откроется 30 августа премьерой оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок». Режиссер-постановщик – Дмитрий Бертман, музыкальный руководитель – Владимир Федосеев.

23 сентября «Геликон-опера» представит в концертном зале «Зарядье» премьеру оперы Рахманинова «Алеко», в октябре–ноябре в рамках фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку» на сцене зала «Стравинский» будут показаны спектакли театров из Челябинска, Волгограда и Петербурга, а 26 октября «Геликон-опера» представит свой спектакль «Кармен», приуроченный к 180-летию Бизе.

Также среди премьер нового сезона «Волшебная флейта» Моцарта (14 ноября) в постановке Ильи Ильина, оперетта Оффенбаха «Синяя борода» в постановке победителя Третьего международного конкурса молодых оперных режиссеров «Нано-опера» Руслана Бицоева (май 2019 года) и опера Генделя «Орландо» (март 2019 года) в постановке Георгия Исаакяна, музыкальный руководитель — Эндрю Лоуренс-Кинг (Великобритания), художник-постановщик — Хартмут Шоргхофер (Австрия). В проекте примет участие Габриэль Прокофьев. В июле 2019 года Дмитрий Бертман осуществит постановку проекта «Мистер Георг Отс», посвященного 100-летию певца.

Среди специальных проектов 29-го сезона концертная программа «Оперный бал в Царицыно» (31 августа) и Международный конкурс теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-При» (10–15 сентября), спектакль «Севильский цирюльник» Дж. Россини фестиваля Арена ди Верона (ноябрь), продолжат свою работу проекты #Jazzкафе и #PRODIGY.kids.

В мае 2019 года в «Геликон-опере» состоится IV Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Нано-опера», в конце сезона театр примет на своей сцене спектакли Международного театрального фестиваля А.П. Чехова.

В гастрольном графике «Геликон-оперы» Греция, Германия, Австрия, Эстония, Петербург, Южно-Сахалинск, Белгород, Старый Оскол, Курск, Губкин, Железногорск, Оренбург и Новотроицк.







