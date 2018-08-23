Пользователи интернета выбирают главного лжеученого России

Символ премии, Врун © Олег Добровольский

До 7 сентября в интернете идет выдвижение номинантов ежегодной премии «Почетный академик ВРАЛ», учрежденной научно-популярным порталом «Антропогенез.ру» и просветительским фондом «Эволюция».

Пользователи могут предложить кандидатуры самых деятельных, на их взгляд, лжеученых в комментариях к публикациям в соцсетях «Антропогенеза.ру» (Facebook и «Вконтакте») или на официальном сайте премии.

Претендовать на премию могут все русскоязычные лжеученые и популяризаторы лженауки, которые не выходили в финалы «Почетного академика ВРАЛ» в прошлые годы. Религиозные и политические деятели, по условиям организаторов, в отборе этого года не участвуют.

В первые дни отбора пользователи предложили несколько десятков кандидатур. Среди них — журналист Александр Невзоров, которого критикуют, в частности, за фактические ошибки в работе «Происхождение личности и интеллекта человека», гомеопат и член-корреспондент РАН Олег Эпштейн, историк Евгений Понасенков, «срывающий покровы» с истории Отечественной войны 1812 года, и палеоневролог Сергей Савельев, утверждающий, что человек будет развиваться по пути примитивизации (его монографию «Возникновение мозга человека» и публичные выступления научное сообщество критикует за многочисленные фактические ошибки).

7 сентября оргкомитет премии отберет 10 самых популярных кандидатур, которые будут бороться за выход в финал. Трех финалистов с 8 по 22 сентября определит народное голосование, а победителя — жюри, состоящее из известных ученых и популяризаторов науки. Обладатели 2-го и 3-го места получат звания «член-корреспондентов ВРАЛ», а победителю вручат диплом Почетного Академика ВРунической Академии Лженаук и статуэтку «Грустный Рептилоид».

Церемония награждения пройдет 6 октября в НИТУ МИСиС (Москва) в рамках форума «Ученые против мифов — 8».

Премия «Почетный академик ВРАЛ» (ВРунической Академии Лженаук) присуждается с 2016 года. Ее цель — привлечь внимание общества и СМИ к проблеме распространения лженауки в России.

В 2016 году «Грустного Рептилоида» получила доктор биологических наук Ирина Ермакова, утверждающая, что ГМО придумали инопланетяне. Двумя другими финалистами стали сатирик и автор антинаучных этимологических гипотез Михаил Задорнов и автор «Новой хронологии» Анатолий Фоменко.

В 2017 году награду получил Григорий Алфеев (Митрополит Иларион) — с формулировкой «За неоценимый вклад во внедрение теологии в российскую систему образования». Двумя другими финалистами стали лидер российских ВИЧ-диссидентов Ольга Ковех и создатель передачи «Территория заблуждений», автор псевдодокументальных фильмов о геополитике и плоской Земле Игорь Прокопенко.



