Патриаршие пруды станут площадкой кинофестиваля

С 24 по 26 августа на Патриарших прудах в Москве впервые пройдет кинофестиваль Patriki Film Festival.

«Это фестиваль от актеров и про актеров. Мы не делаем никаких красных дорожек, светских party, он про профессию актера, про многочисленные грани этой профессии. Он про искренность и открытость в этой профессии, про ее будущее, о том, как актеры себя пробуют в другой профессии», — объясняет идеолог и продюсер Patriki Film Festival, основатель продюсерского агентства BOKOVFACTORY Алексей Боков.

«Патриаршие пруды уже давно стали местом притяжения всех людей, которые любят кино, — говорит он. — И, конечно, мы хотим рассказать о киноистории района, а также об интересных людях Патриарших, чьи судьбы невероятно кинематографичны. На кинофестивале будет возможность через аудиогид путешествовать по Патриаршим прудам, останавливаться у знаковых мест и слушать истории жизни и, таким образом, в полной мере прочувствовать киноисторию района. К примеру, вы сможете узнать, в каком доме на Патриарших жили Юрий Никулин, Людмила Гурченко, Любовь Орлова, Ростислав Плятт и другие. Если говорить о современной истории, она тоже оказывала влияние. Мы не могли обойти тему памяти Михаила Угарова и Елены Греминой, создателей "Театра. doc", который изначально располагался на Патриарших прудах».

Также фестиваль Patriki Film Festival готовят креативные продюсеры Фатима Ибрагимбекова — актриса, режиссер, продюсер международной кинематографической премии «Восток-Запад. Золотая арка» — и Елена Окопная, художник-постановщик, обладатель «Серебряного медведя» Берлинале-2018 за фильм «Довлатов».

Среди участников фестиваля актеры Константин Хабенский, Надежда Михалкова, Мария Миронова, Лео Габриадзе, Гоша Куценко, Анатолий Белый и Марта Козлова, режиссер Василий Сигарев, писатель Дмитрий Быков, журналисты Андрей Колесников, Арина Холина, Софико Шеварднадзе и Арина Бородина.

В расписании Patriki Film Festival кинопоказы, лекции, дискуссии, интервью, творческие встречи, поэтический вечер, музыкальный концерт и благотворительный футбольный матч.

Подробнее о программе фестиваля Patriki Film Festival можно узнать на его сайте.



