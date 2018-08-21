Основной проект биеннале «Артмоссфера» откроется на «Винзаводе»

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С 31 августа по 14 октября на территории Центра современного искусства «Винзавод» в Москве пройдет выставка «OFFLINE: Основной проект III Биеннале искусства уличной волны АРТМОССФЕРА».

В экспозицию войдут работы 40 российских и зарубежных авторов, созданные начиная с 20 августа в арт-резиденции в Москве. Список участников сформирован международным жюри по итогам открытого конкурса, на который поступило около 300 заявок из Австралии, Аргентины, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Италии, Испании, Мексики, Нидерландов, Польши, США, Турции, Финляндии и Украины.

Среди зарубежных участников основного проекта Марта Купер (США), представители скандинавской граффити-сцены Finsta и EGS и американская художница FAITH XLVII, среди российских — Алексей Luka, Анатолий Акуе, Иван Найнти, Владимир Абих и другие, а также арт-группа «Злые» из Екатеринбурга и Эльдар Ганеев из краснодарской арт-группировки ЗИП.

Тема основного проекта и всей биеннале «Артмоссфера-2018» — «OFFLINE», она продиктована усталостью от нарастающего информационного потока в мире, где физическая реальность приобретает статус событийной периферии — коммуникация, познание, секс, война и даже искусство сегодня реализуются преимущественно «онлайн». Художники сформулировали собственный ответ вызовам цифрового мира, опираясь на ДНК свободной и независимой уличной культуры.

Площадкой основного проекта станет Большое винохранилище, спецпроекты займут Цех красного и уличное пространство ЦСИ «Винзавод».

Экспозиция делится на разделы-категории «Онлайн», «Пост-интернет» и «Офлайн».

Раздел «Онлайн» тематически объединяет работы авторов, которые анализируют негативное влияние цифровых технологий на человека, критикуя невозможность подлинного диалога в Сети и тотальное погружение в виртуальный мир.

Ряд художников работает в эстетике «Пост-интернета», нарочито воплощая характерную «цифровую визуальность» в традиционных медиа, таких как живопись или скульптура.

Самую многочисленную по количеству участников категорию — «Офлайн» — составляют художники, которые полностью исключили использование цифровых технологий в своих работах: они вдохновляются реальными городскими ландшафтами и природными материалами, ретроградными способами коммуникации и жизнью до интернета.



