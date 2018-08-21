«Театральный марш» откроет новый театральный сезон в Москве

© Сад «Эрмитаж»

8 сентября новый театральный сезон в Москве в шестой раз откроется «Театральным маршем» – десять московских театров представят свои спектакли в саду «Эрмитаж».

«Пять лет назад идея вывести театры в парк казалась сумасшедшей, а сегодня москвичи называют "Театральный марш" одной из самых важных городских традиций, — говорит продюсер фестиваля Ирина Апексимова. — В этом году гости увидят три премьеры, две постановки, созданные специально для нашего праздника, и самую масштабную семейную программу в истории "Театрального марша", куда войдут восемь спектаклей».

«Театральный марш — 2018» начнется с представлений семейной программы, в которую вошли спектакли «Школы современной пьесы», «Новой оперы», театра Et Cetera, Музыкально-драматического театра А-Я и «Студии историй».

Кульминацией дневной части станет выступление оркестра Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко — на Большой сцене музыканты исполнят сюиты из «Лебединого озера» и «Щелкунчика» Петра Чайковского.

Театр на Таганке покажет концертную версию мюзикла Алексея Франдетти «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит», «Балет Москва» — премьерный спектакль «Транскрипция цвета», «Школа драматического искусства» — премьеру Александра Огарева «Председатели земного шара» о судьбах Владимира Маяковского и Велимира Хлебникова,

Специально для «Театрального марша» команда «Убертеатр» из Центра имени Вс. Мейерхольда (ЦИМ) создала интерактивный перформанс «Коллекция приключений. Настоящая Москва», маршрут которого проляжет через весь сад «Эрмитаж». Также ЦИМ представит постановку «Концерт. Приезжай».







