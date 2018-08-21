Проект «Взлет» представит на ВДНХ выставку «Облакачивание»

Женя Миронов. Подземные облака © ВДНХ

С 5 сентября по 4 октября на ВДНХ пройдет выставка «Облакачивание» победителя третьего сезона проекта «Взлет» в номинации «Видеоарт» художника и фотографа Жени Миронова.

Основой для его мультимедийного проекта «Облакачивание» стала серия видео- и фотонаблюдений за ледоходом на Волге. Съемки проходили в течение пяти лет и ведутся до сих пор.

На ВДНХ проект будет представлен в пространстве самолета Як-42 на Площади промышленности. «В самолете главным субъектом оказываются облака, чьи чистые очертания художник наблюдает во всем сущем — под водой, на земле и на небе. Автор одновременно скрывает и выявляет формы, еще точнее — скрывает наглядное и обнажает сокрытое», — говорит куратор проекта «Облакачивание», искусствовед, специалист в области искусств новых технологий Ольга Шишко.

Женя Миронов закончил кафедру фотомастерства МГИК, с 2008 по 2018 год сделал около 15 проектов и персональных выставок. Участник Московской международной фотобиеннале, Номинант премии Кандинского (2014) и премии Петра Кончаловского (2012). Номинант Nord Art 2015, Bloom Award by Warsteiner 2016, MAP Toulouse 2012 и других конкурсов.

Работы Миронова входят в коллекции Мультимедиа Арт Музея, Москва (более ста работ), а также в отечественные и зарубежные частные собрания.

Проект «Взлет» проводится на ВДНХ с 2016 года. Его основная цель — открытие новых имен и поддержка молодых профессионалов в области современной культуры. В первом и втором сезонах проекта по итогам открытого конкурса были выбраны двадцать три победителя и проведено десять выставок, которые в общей сложности посетили более 40 000 человек.



