Проект «Взлет» представит на ВДНХ выставку «Облакачивание»Женя Миронов. Подземные облака© ВДНХ
С 5 сентября по 4 октября на ВДНХ пройдет выставка «Облакачивание» победителя третьего сезона проекта «Взлет» в номинации «Видеоарт» художника и фотографа Жени Миронова.
Основой для его мультимедийного проекта «Облакачивание» стала серия видео- и фотонаблюдений за ледоходом на Волге. Съемки проходили в течение пяти лет и ведутся до сих пор.
На ВДНХ проект будет представлен в пространстве самолета Як-42 на Площади промышленности. «В самолете главным субъектом оказываются облака, чьи чистые очертания художник наблюдает во всем сущем — под водой, на земле и на небе. Автор одновременно скрывает и выявляет формы, еще точнее — скрывает наглядное и обнажает сокрытое», — говорит куратор проекта «Облакачивание», искусствовед, специалист в области искусств новых технологий Ольга Шишко.
Женя Миронов закончил кафедру фотомастерства МГИК, с 2008 по 2018 год сделал около 15 проектов и персональных выставок. Участник Московской международной фотобиеннале, Номинант премии Кандинского (2014) и премии Петра Кончаловского (2012). Номинант Nord Art 2015, Bloom Award by Warsteiner 2016, MAP Toulouse 2012 и других конкурсов.
Работы Миронова входят в коллекции Мультимедиа Арт Музея, Москва (более ста работ), а также в отечественные и зарубежные частные собрания.
Проект «Взлет» проводится на ВДНХ с 2016 года. Его основная цель — открытие новых имен и поддержка молодых профессионалов в области современной культуры. В первом и втором сезонах проекта по итогам открытого конкурса были выбраны двадцать три победителя и проведено десять выставок, которые в общей сложности посетили более 40 000 человек.
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