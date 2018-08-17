Умер Владимир Шаров

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Сегодня, 17 августа, в Москве в возрасте 66 лет умер писатель Владимир Шаров.

Об этом сообщает РИА Новости.

Владимир Александрович Шаров родился в 1952 году в Москве, окончил исторический факультет Воронежского университета (1977), кандидат исторических наук. Работал грузчиком, рабочим в археологической партии, литературным секретарем.

Дебютировал как поэт в 1979 году в журнале «Новый мир», первый роман Владимира Шарова «След в след: Хроника одного рода в мыслях, комментариях и основных датах» был опубликован в 1991 году в журнале «Урал».

За ним последовали романы «Репетиции» (1992), «До и во время» (1993), «Мне ли не пожалеть» (1995), «Старая девочка» (1998), «Воскрешение Лазаря» (2002), «Будьте как дети» (2008), «Возвращение в Египет» (2013) и «Царство Агамемнона» (2018).

Лауреат премии «Русский Букер» (2014, за роман «Возвращение в Египет»).















