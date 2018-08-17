Издательство «Носорог» выпускает первую книгу

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В начале сентября 2018 года выйдет первая книга издательства «Носорог» — «Число и сирена» французского философа Квентина Мейясу, с журнальной публикации которой когда-то начался литературный журнал «Носорог».

«Книжное издание наконец откроет более широкий доступ к этому удивительному тексту, в поисках которого нам до сих пор пишут с вопросами о том, возможно ли еще где-то достать первый выпуск "Носорога"», — говорится в сообщении в фейсбуке журнала «Носорог».

В «Числе и сирене» Квентин Мейясу обращается к знаменитой поэме «Бросок костей» Стефана Малларме и в поисках «числа не способного стать другим» предпринимает попытку расшифровки поэтического текста. Полученный им код становится ключом к пониманию поэзии и религии современности.

Перевод, сделанный Софией Лосевой в 2014 году, был доработан и заново отредактирован Ириной Дуденковой и Александром Писаревым.

Литературный журнал «Носорог» основан в 2014 году литераторами Катей Морозовой и Игорем Гулиным, в конце 2015 года к редакции присоединился Станислав Снытко. В 2017 году журнал стал частью медиаартели «Мамихлапинатана», выпускающей самиздат «Батенька, да вы трансформер», новостной портал Breaking Mad, онлайн-радио «Глаголев FM».

Издательство «Носорог» было открыто в апреле 2018 года. Помимо книги Квертина Мейясу в ближайших планах издательства публикация романа иранского философа Резы Негарестани «Циклонопедия», романа-коллажа поэта Александра Скидана «Путеводитель по N» и романа художника и теоретика культуры Павла Пепперштейна «Странствие по таборам и монастырям».











