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Юбилей Льва Толстого отметят в ЦДЛ

News_detailed_picture© Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля

7 сентября в клубе писателей Центрального дома литераторов (ЦДЛ) в Москве состоится торжественный вечер, посвященный 190-летию со дня рождения Льва Толстого.

В программе вечера фрагмент повести «Хаджи-Мурат» в исполнении Авангарда Леонтьева и отрывки из романа «Анна Каренина», которые прочтет актер театра «Сатирикон» Константин Новичков. Cолист театра «Новая опера» Сергей Шеремет (баритон) исполнит арию из оперы Сергея Прокофьева «Война и мир», а Василиса Белова (фортепиано) сыграет Вальс фа-мажор, написанный Львом Толстым в годы юности.

О жизни Льва Толстого, его творчестве, отношении к религии и семье расскажут современные писатели — автор книг «Лев Толстой» (серия ЖЗЛ), «Лев Толстой: бегство из рая» и «Лев в тени Льва» Павел Басинский и ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов, а также протоиерей Георгий Ореханов.

На вечере прозвучат редкие записи голоса писателя в сопровождении комментариев звукоархивиста Павла Крючкова и состоится открытие фотовыставки по материалам из фондов Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля.

Завершится вечер фрагментом спектакля режиссера Марины Перелешиной «Толстого нет», в основу которого легли воспоминания, дневники и письма родных и близких писателя.



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