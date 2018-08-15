В Вологодской области собираются создать музей Анастасии Цветаевой

В городе Соколе Вологодской области планируется открыть первый в России дом-музей писательницы, переводчика Анастасии Цветаевой, сестры Марины Цветаевой. Для музея выделен дом, в котором Анастасия Цветаева жила между арестами с 1947 по 1949 год.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя инициативной группы по созданию музея, доцента Вологодского госуниверситета, кандидата филологических наук Елену Титову.

«Хочется надеяться, что к 2019 году, к 125-летию со дня рождения Анастасии Ивановны Цветаевой, дом-музей откроет свои двери и мемориальная квартира сможет принять посетителей. Это реально. Сейчас при наличии госэкспертизы, при внимании Минкультуры России к этому проекту и его положительном отклике, надеюсь, что администрация Сокола будет действовать активнее. Музей будет создан и заработает, когда будут заключены соответствующие договоры с администрацией Сокола и Кирилло-Белозерским музеем-заповедником — музей реально открыть в составе этого федерального учреждения», — рассказала Титова.

«Руководители цветаевских музеев, — а их в стране десять, но нет ни одного, посвященного Анастасии Ивановне Цветаевой, — обратились ко мне с просьбой, — прокомментировал директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов. — Они видят возможность создания музейного центра в Соколе, но только в рамках федерального Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Я считаю, что это возможно, хотя чрезвычайно сложно. В Минкультуры России по этому вопросу обращался президент Союза музеев РФ Михаил Пиотровский. В министерство же обращалась и внучка Анастасии Ивановны, которая при условии создания музея под эгидой Кирилло-Белозерского заповедника готова передать мемориальные вещи и документы семейного архива».

Деревянный двухэтажный дом 1928 года постройки, в котором почти два года в период между арестами прожила Анастасия Цветаева, находится на улице Фрунзе в бывшем поселке Печаткино (ныне район города Сокола). Сюда также приезжала дочь Марины Цветаевой Ариадна Эфрон, освободившись после 10-летнего срока в 1947 году.

Соседние дома недавно расселили и снесли, но этот дом, по оценкам экспертов, отлично сохранился.

«У нас есть представление, чем наполнить мемориальную квартиру, которая по госэкспертизе является объектом культурного наследия регионального значения. Младшая внучка Анастасии Ивановны Ольга Андреевна Трухачева подготовила целую коробку вещей бабушки», — пояснила Титова.



