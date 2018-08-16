В России впервые разрешили гей-парад

На 26 августа назначен первый официально разрешенный в России гей-парад. Он состоится в поселке Яблоневый, который входит в состав города Новоульяновск Ульяновской области. Население поселка составляет 7 человек.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте» один из организаторов гей-парада Николай Алексеев. Он опубликовал скан разрешения, подписанного главой администрации Новоульяновска Светланой Косариновой.

«Принимая во внимание негативное отношение населения к подобным мероприятиям, во избежание конфликтных ситуаций, а также нарушений требований ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" предлагаем изменить место проведения публичного мероприятия и организовать его в п. Яблоневый в указанное вами время», — говорится в документе.

«Был еще вариант предложить в качестве места для гей-парада село Панская Слобода с населением 131 житель, но это было бы чересчур прогрессивно для современной России, поэтому Светлана Анатольевна решили ограничиться поселком Яблоневый», — отметил Алексеев.

Он также напомнил, что осенью 2016 года гей-парад администрация Йошкар-Олы предлагала «провести гей-парад в деревне Игнатьевао с населением более сотни жителей (правда потом пошли на попятную)».

«Таким образом, — пишет активист, — первый в истории России согласованный гей-парад должен состояться 26 августа 2018 года с 12 до 14 часов в поселке Яблоневый города Новоульяновска Ульяновской области. Главное не превысить заявленное число участников. Заявили 300 человек».

P.S. В администрации Новоульяновска опровергли информацию о разрешении на проведении гей-парада. «Никакого гей-парада проводиться не будет. И в поселке Яблоневый тоже», — цитирует РБК комментарий отдела общественных коммуникаций администрации Новоульяновска.



