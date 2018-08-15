ДЗЗ передают «Известиям»

Государственный дом радиовещания и звукозаписи. 1961 © pastvu.com

31 августа Государственная радиовещательная компания ВГТРК передаст здание Дома звукозаписи (ДЗЗ) на Малой Никитской улице в Москве издательству «Известия», уже приступила к работе ликвидационная комиссия.

Как сообщает «Музыкальная жизнь», на 25 августа назначен демонтаж и вывоз оборудования, его последующее использование не предполагается. После этого будут демонтированы и вывезены архитектурно-акустические конструкции.

«Они всех оттуда выгоняют, в том числе оркестры, — написал в фейсбуке главный редактор журнала «Звукорежиссер» Анатолий Вейценфельд. — Судьба студий 5-й и 3-й студий неизвестна. Студии, где пишутся "Дойче Граммофон" и "Филипс", могут разрушить. 1-ю студию тоже убивают. Технику оттуда всю убирают. Разбирают и вывозят на склад».

Представителей музыкальной общественности и звукорежиссеры обратились к властям с открытым письмом, в котором просят «не допустить ликвидации производственного комплекса мирового уровня и сохранить его, возможно, с передачей организациям с соответствующим видом деятельности, например ФГУП "Мелодия"».

«Студийный комплекс на Малой Никитской улице [в 1948–1993 годах — улица Качалова. — Ред.], известный музыкантам разных поколений как ДЗЗ (Дом звукозаписи), был построен в конце 1930-х годов и являет собой образец производственного комплекса для звукозаписи и вещания, не уступающий ни тогда, ни теперь лучшим зарубежным аналогам. Акустика его знаменитой "Пятой студии" — лучшая в России, и превосходит по своим характеристикам и возможностям даже студии "Мосфильма". Высочайшим качеством обладают и другие студии ГДРЗ [Государственный дом радиовещания и звукозаписи. — Ред.]», — говорится в письме.

За сохранение ДЗЗ выступили многие музыканты и деятели культуры, в том числе композитор Александр Чайковский, пианистка Екатерина Мечетина, радио- и телеведущий Артем Варгафтик, звукорежиссеры Мария Соболева и Павел Лаврененков, композитор и пианист Антон Батагов.

«Остановите обворовывание культурных традиций и разрушение одного из ценнейших свидетельств доблестной истории отечественного радиовещания и звукозаписи — ГДРЗ, — продолжающего успешно функционировать и по сей день!», — призывает пианист Алексей Любимов.



