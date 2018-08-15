ГМИИ представит «Анатомию кубизма»Пабло Пикассо. Этюд к картине «Три женщины». 1907–1908 (фрагмент)© Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
30 августа в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) откроется выставка «Анатомия кубизма», которая впервые представит историю создания картины Пабло Пикассо «Авиньонские девицы» (1907), положившей начало новому направлению в живописи – кубизму.
«Основой камерной выставки, которая покажет эволюцию размышлений художника от первых несмелых рисунков до воплощения идеи, станет тетрадь с ранними эскизами к картине Пабло Пикассо "Авиньонские девицы"», — сообщает сайт ГМИИ.
В экспозицию войдут 63 графические работы из этой тетради, хранящейся в собрании дома-музея Пикассо в Малаге, а также около 20 произведений из коллекции ГМИИ.
Выставку откроет картина Поля Сезанна «Купание», также на ней будут представлены редко экспонирующиеся шедевры древнего Египта, античная керамика, африканские статуэтки и гуаши Пикассо из собрания Сергея Щукина.
Выставка «Анатомия кубизма» в ГМИИ продлится до 28 октября.
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