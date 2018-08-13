«Вконтакте» обещает защитить пользователей от преследования за репосты

Управляющий директор «Вконтакте» Андрей Рогозов © Андрей Рогозов / © Андрей Рогозов / «ВКонтакте»

В ответ на рост числа уголовных дел об экстремизме за публикации в интернете крупнейшая российская социальной сети «Вконтакте» намерена обеспечить полную приватность личных страниц своих пользователей.

«Мы введем возможность сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей», — написал на своей странице «Вконтакте» управляющий директор компании Андрей Рогозов. Он также пообещал в течение двух недель сделать список людей, репостящих записи, видимым только для их авторов.

«Статистика показывает, что с течением времени ситуация с возбуждением уголовных дел за публикации в Интернете ухудшается. Пользователи "ВКонтакте" всё чаще становятся фигурантами подобных дел», — отметил управляющий директор «Вконтакте».

Он добавил, что его компания «обязана выполнять российские законы и содействовать поиску настоящих преступников», но решительно выступает «против необоснованных преследований за публикации в интернете».

«Мы уже начали вводить дополнительные меры, ограничивающие доступ к материалам пользователей», — сообщил Рогозов. Так, с прошлого года «сохраненные для личного пользования изображения больше не являются открытыми для внешних глаз».

В начале августа, напоминает «Интерфакс», руководство компании Mail.ru Group, которой принадлежит одноименный сайт, почта Mail.Ru, социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир», выступило за амнистию осужденных за экстремизм из-за репостов и «лайков» в соцсетях и декриминализацию такого рода действий.







