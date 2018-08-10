Церковь XVIII века сгорела в Кондопоге© Газета «Петрозаводск» online
Сегодня, 10 августа, в карельском городе Кондопога пожар полностью уничтожил памятник заонежской деревянной архитектуры – Церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенную в 1774 году.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС Республики Карелия.
«На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла 60 кв.м. Сейчас церковь сгорела полностью», — пояснили в пресс-службе.
По словам представителя управления по охране объектов культурного наследия Карелии, рассматриваются несколько версий возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем со стороны туристов.
Успенская церковь — объект культурного наследия федерального значения — расположена на берегу Кондопожской губы Онежского озера. Высота здания составляет 42 м. Как отмечают «Вести.ру», это самая высокая деревянная церковь Карелии.
новости
16:08ЕУСПб снова получит образовательную лицензию
14:33Объявлен набор в Московскую школу кино
13:41Церковь XVIII века сгорела в Кондопоге
11:05Начинается кинофестиваль «Окно в Европу»
Вчера
17:40В Москве состоятся публичные дискуссии «Зачем Толстой?»
17:11Ретроспектива Сидни Люмета пройдет в Петербурге и Москве
15:14В Казани пройдет выставка нидерландских художников
10:36У «Оскара» появилась новая категорияВсе новости