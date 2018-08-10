Начинается кинофестиваль «Окно в Европу»

Выборгский замок © Культура.рф

Сегодня, 10 августа, фильмом Александра Велединского «В Кейптаунском порту» в Выборге открывается 26-й фестиваль российского кино «Окно в Европу».

Как сообщает ТАСС, анимационную программу фестиваля откроет новый фильм Гарри Бардина «Болеро 17».

В конкурсных программах фестиваля «Окно в Европу» участвуют российские игровые, документальные и анимационные фильмы, отобранные из почти трехсот заявок. Четыре основные конкурса — игрового, документального и анимационного кино и «Копродукция. Окно в мир» — будут судить отдельные жюри: игровое во главе с режиссером Сергеем Снежкиным, документальное — с Евгением Григорьевым, и анимационное — с Гарри Бардиным, копродукция — с Арутюном Хачатряном.

Победители конкурса «Выборский счет», в который включаются все конкурсные картины, а также фильмы, отмеченные наградами других фестивалей российского кино с начала года, будут определены по итогам голосования всех участников и зрителей фестиваля.

Также «Окно в Европу» представит несколько внеконкурсных программ, в том числе «Гала-премьеры», «Выборгская премьера», «Кино для детей и юношества», программу студенческих работ, приуроченную к столетию ВГИКа.

На фестивале в Выборге в этом году отметят столетие киностудии «Ленфильм», 50-летие фильма «Стеклянная гармоника» Андрея Хржановского по сценарию Геннадия Шпаликова, памяти Олега Табакова и Киры Муратовой будут посвящены показы фильмов «Среди серых камней» и «Три истории», юбилеям Элема Климова и Алексея Петренко — показ фильма «Агония».

Кроме того, в расписании фестиваля мастер-классы Виктора Ерофеева, Андрея Хржановского, Армена Медведева и Кирилла Клепалова.

На закрытии фестиваля в Выборгском замке будет показан фильм Серика Андреасяна «Непрощенный».

Кинофестиваль «Окно в Европу» проводится в Выборге ежегодно с 1993 года. Его учредителями являются Министерство культуры РФ, правительство Ленинградской области и Русско-Европейская киноассоциация (RECA). Среди главных задач фестиваля популяризация национального киноискусства и продвижение новых российских фильмов.



