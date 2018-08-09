Умер Дмитрий Брусникин

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Сегодня, 9 августа, в Москве в возрасте 60 лет умер актер и режиссер театра и кино, профессор Школы-студии МХАТ, художественный руководитель театра «Практика» Дмитрий Брусникин.

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на пресс-службу театра «Практика».

Дмитрий Владимирович Брусникин родился в 1957 году в Потсдаме, учился в Московском институте электронной техники, занимался в Народном театре Зеленограда у режиссера Ларисы Колчановой, в 1978 году поступил в Школу-студию МХАТ на курс Олега Ефремова, в 1982 году был принят в труппу МХТ имени А.П. Чехова, где сыграл двадцать ролей и поставил спектакли «Платонов» (1991), «Плач в пригоршню» (1993), «Гроза» (1996) и «Он в Аргентине» (2012).

С середины 1980-х годов Дмитрий Брусникин снялся в десятках фильмов, сериалов и телеспектаклей, в 1998–2018 годах в качестве режиссера поставил 15 картин.

С 1993 года Дмитрий Брусникин преподавал в Школе-студии МХАТ, с 1999 года набирал курсы в качестве руководителя. В 2015 году его выпускной курс, получивший известность как «Мастерская Дмитрия Брусникина», в полном составе был принят в московский драматический театр «Человек», а сам режиссер был назначен на должность заместителя художественного руководителя этого театра.

В 2017 году «Мастерская Дмитрия Брусникина» вошла в труппу московского экспериментального театрального центра новой драмы «Практика», в 2018 году Дмитрий Брусникин стал художественным руководителем театра «Практика».







