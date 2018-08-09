В Москве состоятся публичные дискуссии «Зачем Толстой?»

Илья Репин. Портрет писателя Л.Н. Толстого. 1887 (фрагмент) © Государственная Третьяковская галерея

Государственный музей Л.Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» и Российская государственная библиотека начинают программу публичных дискуссий «Зачем Толстой?».

«Вместе с главными интеллектуалами страны мы обсудим, каково значение Толстого сегодня и нужны ли его идеи современному обществу, — сообщают организаторы. — Зачем в XXI веке читать Толстого и обращаться к его мыслям о вере, государстве, семье, обществе, свободе и смерти? Идеи, выраженные Толстым в художественных произведениях или высказанные в публицистических текстах, не устаревают и в нашем веке. Актуальность Толстого связана более всего с тем, что общественная дискуссия в России вынужденно возвращается ко всем тем вопросам, которые остались необсужденными более ста лет назад».

Первый разговор в этой серии — «Зачем Толстой? Личность, свобода, государство» — пройдет 15 августа в Ивановском зале РГБ (Москва, ул. Воздвиженка, 3/5с7, вход со стороны Староваганьковского переулка) при поддержке COLTA.RU.

Участниками дискуссии станут специалист в области истории российской культуры и интеллектуальной истории, доктор филологических наук, профессор РАНХиГС и Оксфордского университета Андрей Зорин и кандидат философских наук, старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Григорий Юдин. Модератор — программный директор Института книги Александр Гаврилов.

Андрей Зорин, Григорий Юдин и Александр Гаврилов обсудят, как соотносятся вопросы, волнующие общество сейчас, и вопросы, которыми задавался Толстой. Как позиции, которые весь двадцатый век казались эксцентрикой — вегетарианство, сохранение окружающей среды, дауншифтинг, отрицание военной службы и смертной казни — стали всемирным интеллектуальным мейнстримом в двадцать первом веке? Почему антимодернизм Толстого стал таким современным и как новые анархо-демократические формы самоорганизации (пиратство, хакинг, современные коммуны и коливинг) экспериментируют со способами выйти за пределы государства и капитализма одновременно? Можно ли сегодня, исходя из позиций Толстого, выбрать правильный модус отношения к политике?

Встреча состоится в Ивановском зале РГБ — уникальном выставочном пространстве библиотеки. Использование современных методов музейной экспозиции позволяет наиболее полно демонстрировать здесь редкие книги, рукописи и раритеты из фондов РГБ. Участники дискуссии смогут познакомиться с выставкой «Император Александр II. Воспитание просвещением», рассказывающей о важной роли воспитания на идеях гуманизма и формирования государственных взглядов наследника российского престола, будущего императора Александра II, оказавших большое влияние на его царствование, а также о личном вкладе царя-реформатора в развитие и процветание культуры России.

Начало в 19:00, вход свободный по предварительной регистрации.



