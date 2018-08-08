В Москве покажут гангстерскую трилогию Такеши Китано© КАРО
С 18 по 20 августа проект «КАРО.Арт» и кинокомпания «Артхаус» представят в кинотеатрах Москвы криминальные драмы «Беспредел», «Полный беспредел» и «Последний беспредел» японского режиссера Такеши Китано.
Как сообщает «КАРО.Арт», по окончании показа трилогии в киноцентре «Октябрь» состоится ее обсуждение с участием кинокритика, главного редактора журнала «Искусство кино» Антона Долина и кинодистрибьютора и продюсера, основателя компании «Артхаус» Сэма Клебанова.
О трилогии:
В безжалостной борьбе за власть несколько кланов якудза оспаривают расположение крёстного отца. Главари поднимаются по иерархической лестнице в организации, не пренебрегая заговорами и лживыми клятвами верности. Опытный якудза Отомо наблюдает за развитием карьеры своих товарищей: оставив позади замысловатые татуировки и отрубленные пальцы, они штурмуют мир финансов. В мире коррупции, где царят предательство и месть, ни на минуту не прекращается борьба за достижение вершины или просто за выживание. Это — мир, где героев не существует.
Расписание:
Кинотеатр «КАРО 7 Атриум»
- 18 августа — «Беспредел» (Япония, 2010)
- 19 августа — «Полный беспредел» (Япония, 2012)
Кинотеатр «КАРО 11 Октябрь»
- 20 августа — «Последний беспредел» (Япония, 2017)
Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
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