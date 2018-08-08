Музей «Гараж» выпустит фильм об Илье и Эмилии Кабаковых

© Музей современного искусства «Гараж»

6 сентября в летнем кинотеатре Музея современного искусства «Гараж» состоится премьера документального фильма, посвященного жизни и творчеству художников Ильи и Эмилии Кабаковых.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея «Гараж».

Фильм называется «Бедные люди. Кабаковы». «Название фильма отсылает к героям работ Ильи и Эмилии Кабаковых — маленьким людям и их драматичному опыту жизни в советском государстве», — пояснили в пресс-службе.

В фильме Илья Кабаков «вместе с женой и соавтором Эмилией рассуждает о неофициальном искусстве в СССР и появлении московского концептуализма, о своей эмиграции в Европу и США и о том, как после "30-летнего выставочного голода" (в Советском Союзе Кабаков отказывался публично выставляться) он получил всемирное признание».

«Мы познакомились с Эмилией Кабаковой несколько лет назад и поняли, что нам было бы интересно сотрудничать», — говорит режиссер фильма стал Антон Желнов. Съемки проходили в 2017–2018 годах в доме художников на Лонг-Айленде (CША) и в Петербурге.

В российский прокат картина выйдет 13 сентября. По словам Желнова, ее переведут на европейские языки. «Надеемся, что она будет показана в западных музеях и кинотеатрах», — добавил режиссер.







