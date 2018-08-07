В ММОМА откроется выставка о Парке Горького

© ММОМА

С 16 августа по 30 сентября в Московском музее современного искусства (ММОМА) пройдет выставка «Парк Горького: Фабрика счастливых людей», приуроченная к 90-летию ЦПКиО имени М. Горького.

Экспозиция, придуманная куратором Александрой Селивановой и москвоведом Александром Можаевым, предоставит посетителям совершить путешествие по событиями из жизни парка — от Первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки в 1923 году до сегодняшнего дня.

Это путешествие будет проиллюстрировано произведениями живописи, графики и скульптуры, архитектурными эскизами и макетами, фотографиями, архивной кинохроникой и документами.

Для представленных на выставке инсталляций будет использовано более 500 фотографий, около 70 скульптур, более 30 телевизоров, транслирующих видео хронику 90-х годов, и создан семиярусный фонтан с голицынской ротондой и девушкой с веслом.

Над оформлением экспозиции работают студенты ГИТИСа мастерской Дмитрия Крымова и Евгения Каменьковича. Для каждой исторической эпохи театральные художники нашли образ, отражающий ее в контексте истории парка. Молодые художники создавали инсталляции под руководством своих педагогов: Филиппа Виноградова и Валентины Останькович.











