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Философский клуб «Винзавода» запускает новый лекционный цикл

News_detailed_picture© ЦСИ «Винзавод»

В сентябре профессор антропологии и гендерных исследований Колумбийского университета, кинорежиссер Элизабет Повинелли откроет цикл лекций «Диамат», который подведет итоги первого пятилетия Философского клуба Центра современного искусства «Винзавод».

В советский период понятие «диамат» использовалось для описания материалистического подхода к истории, обществу и природе, отмечает сайт «Винзавода». Сегодня диалектический материализм может быть переосмыслен как связующее звено между философией и современной научной теорией. Указывая на взаимосвязанность явлений природы, он напоминает о важности экологического подхода к биосфере.

В рамках лекционного цикла слушатели Философского клуба узнают аргументы pro и contra разделения природы и культуры, отношений природы к человеческой истории, антропоцентрической иерархической модели, видов нечеловеческих агентов, роли происхождения жизни.

Среди лекторов курса ведущие отечественные и зарубежные эксперты в области натурфилософии, теоретической биологии, экологии, нового материализма, антропологии.

Участники Философского клуба познакомятся с исследователем феминизма и философии Карен Барад, историком окружающей среды Джейсоном У. Муром, специалистом по советской философии науки Лореном Грэмом, автором работ по философии животных Оксаной Тимофеевой, которая вместе с профессором Университета страны Басков, эко-активистом Майклом Мардером расскажет о «гостеприимных вселенных» и о том, почему растения ничем не уступают животным.



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