Стивен Сигал назначен спецпредставителем МИД России

Стивен Сигал назначен спецпредставителем МИД РоссииСтивен Сигал во время встречи с президентом Владимиром Путиным. Москва, Кремль, 25 ноября 2016 года© Пресс-служба Президента России
Американский актер Стивен Сигал назначен на общественных началах специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.
Как сообщает МИД России, его новый спецпредставитель «будет содействовать проработке и реализации различных проектов двустороннего сотрудничества в сфере культуры, искусства, науки, образования, спорта, общественных и молодежных обменов, участвовать в соответствующих мероприятиях на российской территории и за рубежом, поддерживать контакты с американскими партнёрами. Кроме того, спецпредставитель подключится к усилиям по сохранению связанных с Россией памятных мест в США, изучению и популяризации наследия Русской Америки и других страниц нашей общей истории, вызывающих большой интерес у граждан обеих стран».
Денежного вознаграждения за свою деятельность в качестве спецпредставителя МИД России Сигал получать не будет.
«У меня всегда было очень сильное стремления сделать все возможное для того, чтобы помочь российско-американским отношениям стать лучше», — цитирует Сигала РИА Новости.
Отметив, что он и раньше неофициально занимался налаживанием отношений между Россией и США, актер выразил благодарность «за возможность делать то же самое официально».
Стивен Сигал (р. 1952) с конца 1980-х годов снялся в десятках боевиков, также выступал в качестве режиссера и продюсера. Лауреат PETA Humanitarian Award, многократный номинант и лауреат премии «Золотая малина».
В 2016 году Сигал получил российское гражданство. Помимо этого, он является гражданином США и Сербии.
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