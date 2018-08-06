Стивен Сигал назначен спецпредставителем МИД России

Стивен Сигал во время встречи с президентом Владимиром Путиным. Москва, Кремль, 25 ноября 2016 года © Пресс-служба Президента России

Американский актер Стивен Сигал назначен на общественных началах специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

Как сообщает МИД России, его новый спецпредставитель «будет содействовать проработке и реализации различных проектов двустороннего сотрудничества в сфере культуры, искусства, науки, образования, спорта, общественных и молодежных обменов, участвовать в соответствующих мероприятиях на российской территории и за рубежом, поддерживать контакты с американскими партнёрами. Кроме того, спецпредставитель подключится к усилиям по сохранению связанных с Россией памятных мест в США, изучению и популяризации наследия Русской Америки и других страниц нашей общей истории, вызывающих большой интерес у граждан обеих стран».

Денежного вознаграждения за свою деятельность в качестве спецпредставителя МИД России Сигал получать не будет.

«У меня всегда было очень сильное стремления сделать все возможное для того, чтобы помочь российско-американским отношениям стать лучше», — цитирует Сигала РИА Новости.

Отметив, что он и раньше неофициально занимался налаживанием отношений между Россией и США, актер выразил благодарность «за возможность делать то же самое официально».

Стивен Сигал (р. 1952) с конца 1980-х годов снялся в десятках боевиков, также выступал в качестве режиссера и продюсера. Лауреат PETA Humanitarian Award, многократный номинант и лауреат премии «Золотая малина».

В 2016 году Сигал получил российское гражданство. Помимо этого, он является гражданином США и Сербии.







