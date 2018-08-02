Фестиваль «Зеркало» откроет киноклуб

15 августа в Ивановской области начнет работу киноклуб Международного фестиваля имени режиссера Андрея Тарковского «Зеркало».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на модератора клуба Михаила Денежкина.

«В связи с тем, что фестиваль "Зеркало" прошел с большим успехом и вызвал интерес у зрителей, было принято решение сделать на базе кинотеатра "Лодзь" постоянно действующий киноклуб, который откроется 15 августа. Фильмом открытия станет главная российская короткометражная лента этого лета — "Календарь", фильм представит режиссер Игорь Поплаухин», — рассказал Денежкин.

Он пояснил, что в киноклубе будут показывать фильмы ограниченного проката, проводить ретроспективные показы, лекции и встречи с кинокритиками. В ближайших планах показы фильмов-участников «Зеркала-2018»: «Мешок без дна», «Ни даты, ни подписи» и «Сказки о маме».

«В Иванове в советские годы был большой киноклуб, куда приезжал в том числе сам Андрей Тарковский с фильмом "Андрей Рублев", но потом в 90-е годы все эти общественные инициативы сошли на нет», — добавил Денежкин.

Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» был учрежден в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения режиссера правительством Ивановской области при поддержке Министерства культуры РФ. В этом году фестиваль «Зеркало» проходил в Иваново и других городах Ивановской области с 12 по 17 июня. Гран-при фестиваля получил фильм «Не забудь меня» (Don't Forget Me, Израиль-Германия-Франция) режиссера Рама Нехари.







