Фестиваль «Край света» проводит конкурс кинопроектов

© Сахалинский международный кинофестиваль «Край света»

До 19 августа открыт прием заявок на участие в конкурсе кинопроектов, который пройдет на 8-м Сахалинском международном кинофестивале «Край света». Победители конкурса будут рекомендованы экспертным советом к поддержке правительством Сахалинской области.

Как сообщает сайт фестиваля, в конкурсе смогут принять участие заявки на игровые, документальные и анимационные работы, к участию допускаются любые организации и жители Сахалинской области, а также других регионов, при условии, что их работы не менее, чем наполовину сняты в Сахалинской области, или — в случае с анимацией — сюжетно связаны с ней.

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь. Заявки принимаются по адресу kinofond.siff@gmail.com.

Этапы конкурса:

22 августа на фестивале «Край света» будет объявлен длинный список проектов, отобранных к участию в конкурсе;

на фестивале «Край света» будет объявлен длинный список проектов, отобранных к участию в конкурсе; 26 августа в Южно-Сахалинске пройдет открытая презентация проектов, после которого в течение трех дней участники конкурса будут посещать специально организованные для них мастер-классы и проходить индивидуальные консультации с членами экспертного совета;

в Южно-Сахалинске пройдет открытая презентация проектов, после которого в течение трех дней участники конкурса будут посещать специально организованные для них мастер-классы и проходить индивидуальные консультации с членами экспертного совета; 30 августа состоится финальная презентация проектов, а на церемонии закрытия фестиваля будут объявлены победители конкурса.

В экспертный совет конкурса кинопроектов входят режиссер Борис Хлебников, дистрибьютор, генеральный директор Sony Pictures Productions And Releasing Антон Сиренко, продюсеры Сабина Еремеева и Игорь Толстунов и начальник отдела «Мастерская "Европеец — азиат"» ГАУК «Кинодосуговое объединение» Илья Шамазов.







