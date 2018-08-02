В Москве покажут фильм «Бергман»

© B-Reel Films

7 августа в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт» состоится специальный показ документального фильма «Бергман», выпущенного к столетию Ингмара Бергмана.

Начало в 20:00, фильм представит кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин. После показа с его участием пройдет обсуждение фильма.

«История мужа, отца, любовника, режиссера, который снимал фильмы и ставил спектакли, признанные безусловными шедеврами в мировой истории искусств. Обращаясь к фрагментам его картин, к уникальной хронике, к интервью с родными, коллегами, друзьями и возлюбленными, к высказываниям самого Бергмана, фильм пытается максимально полно раскрыть правду о шведском гении», — говорится в сообщении на сайте кинотеатра «Формула Кино Горизонт».

Фильм «Бергман» (Bergman — ett år, ett liv, Швеция-Норвегия, 2018) сняла режиссер Яне Магнуссон, ранее выпустившая документальную картину «Вторжение к Бергману» (2013). В своей новой работе она говорит о Бергмане «в формате психоаналитического портрета: события 57-го становятся зеркалом, отражающим фигуру режиссера в целом (и в будущем)».

Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.







