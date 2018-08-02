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«Выставочные залы Москвы» проводят конкурс для молодых художников

News_detailed_picture© Объединение «Выставочные залы Москвы»

Объединение «Выставочные залы Москвы» объявило о начале приема заявок от молодых художников и кураторов для организации персональных и коллективных выставок на 2019 год.

Как сообщает сайт объединения «Выставочные залы Москвы», в этом году оно стало методическим и координационным центром по организации выставок молодых художников.

В конкурсе могут принять участие представители любых направлений визуального искусства в возрасте до 35 лет. Заявки принимаются онлайн до 30 сентября.

До 31 октября экспертный совет выберет лучшие проекты. Они будут внесены в выставочный план объединения 2019 года и получат субсидию на реализацию в его галереях. В состав «Выставочных залов Москвы» входят 19 галерей в 9 округах города.













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