«Выставочные залы Москвы» проводят конкурс для молодых художников© Объединение «Выставочные залы Москвы»
Объединение «Выставочные залы Москвы» объявило о начале приема заявок от молодых художников и кураторов для организации персональных и коллективных выставок на 2019 год.
Как сообщает сайт объединения «Выставочные залы Москвы», в этом году оно стало методическим и координационным центром по организации выставок молодых художников.
В конкурсе могут принять участие представители любых направлений визуального искусства в возрасте до 35 лет. Заявки принимаются онлайн до 30 сентября.
До 31 октября экспертный совет выберет лучшие проекты. Они будут внесены в выставочный план объединения 2019 года и получат субсидию на реализацию в его галереях. В состав «Выставочных залов Москвы» входят 19 галерей в 9 округах города.
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