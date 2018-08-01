«Винзавод» проводит набор в «Открытые студии»

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Сегодня, 1 августа, Центр современного искусства «Винзавод» открыл прием заявок от молодых художников на участие в проекте «Открытые студии».

Подать заявку можно до 1 сентября на странице «Открытых студий» на сайте ЦСИ «Винзавод».

Проект действует с 2017 года, «Открытые студии» объединяют мастерскую для российских художников, резиденцию для иностранных художников и арт-школу на базе бывшего помещения галереи «Айдан» на территории «Винзавода».

«Для начинающих талантливых художников, отобранных экспертным советом, участие в проекте — возможность сделать первые шаги в творческой и коммерческой сфере под руководством опытных профессионалов», — отмечают организаторы проекта.

В первом сезоне «Открытых студий» участвовали художники Владимир Карташов, Антон Кушаев, Асмик Мелконян, Кристина Стрункова, Дарья Неретина, MAXIMMIXAM, Алексей Жучков, Денис Уранов. Художники работали в разных техниках: живопись и монументальная живопись, граффити, фреска, мозаика, фарфор, реди-мейд, создавали инсталляции, объекты и даже выпускали капсульные коллекции одежды в коллаборациях с OTOCYON, T3CM, Е404. Итог их девятимесячной работы был представлен на групповой выставке «Победа над белым».

Куратор «Открытых студий» Андрей Паршиков:

«Участники первого сезона проекта за год успели научиться говорить и писать о своих художественных практиках, стали инсайдерами художественной системы Москвы, приобрели опыт совместных выставок и выступлений на публике, познакомились с художниками и галеристами в рамках камерных встреч, организованных специально для них.

Второй сезон станет короче, и от этого интенсивнее. Лекции и семинары, подготовка к выпускной выставке и общение с основными участниками художественной жизни Москвы станут интенсивнее. Новый набор художников пройдет под лозунгом самоорганизации. Резиденты студий самостоятельно будут выбирать дополнительные активности, коммуникации, проекты для участия. Задачей тех, кто пройдет строгий отбор экспертного совета, станет формирование коллектива, который сможет отвечать на сложные запросы публики, тьютора и "Винзавода" и, прежде всего, самих участников».



