Закрыта программа Алексея Парина на радио «Орфей»

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По решению руководства радиостанции «Орфей», театровед и музыкальный критик Алексей Парин больше не будет вести на ней авторскую программу «И музыка, и слово».

«Я долгое время работал на радио "Орфей", — написал Алексей Парин сегодня, 1 августа, в своем фейсбуке. —Там сменилось руководство. Власть захватила Оксана Сереженко, которая не питает страсти к классической музыке. Появился программный директор Евгений Кобылянский, который начал раскидывать всё направо и налево. Меня пытались перевести на нелепое время в будни и сократить передачу вдвое. Но мне удалось отстоять свое место. Я провел передачу об оперном режиссере Кирилле Серебренникове, говорил с композитором Алексеем Сюмаком о его работах с Серебренниковым, поздравлял Алексея Малобродского с юбилеем. Понимал, что дело мое кончится плохо. В той передаче, за которую меня объявляют "растлителем малолетних", я рассказывал о спектаклях Комише Опер».

Алексей Парин приводит письмо Оксаны Сереженко, заместителя генерального директора — художественного руководителя Российского государственного музыкального телерадиоцентра, в состав которого входит радиостанция «Орфей».

В письме говорится, что программа «И музыка, и слово», вышедшая в эфир 28 июля, «получила гневные отклики ряда слушателей».

«В этой программе при описании спектаклей Вы допустили употребление слов и выражений, оскорбительных с точки зрения общепринятых норм морали и нравственности. Подобные натуралистические описания происходящих в спектакле действий шокировали радиослушателей, т.к. не соответствуют позиционированию радиоканала "Орфей" как радиоканала академической классической музыки», — пишет Сереженко.

Она сообщает автору программы «об исключении из сетки вещания радио "Орфей" с 31 июля 2018 года программы "И музыка, и слово" за содержание, нарушающее ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 №436-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"».







