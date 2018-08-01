Большая выставка Давида Бурлюка пройдет в Москве

Давид Бурлюк. Волы. 1908 © Самарский областной художественный музей

4 октября в Музее русского импрессионизма в Москве откроется выставка «Давид Бурлюк. Слово мне!», на которой будут представлены более 50 работ художника из 14 государственных музеев и частных коллекций.

Как сообщает пресс-служба музея, в состав экспозиции войдет ряд произведений, которые ранее никогда не демонстрировались на монографических выставках Давида Бурлюка.

«Выставка призвана показать многогранность художника, раскрыть его не только как "отца русского футуризма", но и как лирика, колориста-импрессиониста, как поэта, — отмечают организаторы выставки. — Ретроспектива художника станет логическим продолжением предыдущей выставки музея "Импрессионизм в авангарде", ведь и Давид Бурлюк пришел к авангарду через импрессионизм».

В трех основных тематических блоках экспозиции будут представлены произведения, созданные в 1900-х — 1930-х годах.

Первая часть будет посвящена пленэрным пейзажам, импрессионистическим и фактурно-живописным экспрессионистическим работам, среди которых «Мать» (1906), «Волы» (1908), «Куст роз» (середина 1910-х), «Портрет песнебойца футуриста Василия Каменского» (1916), «Портрет моего дяди» (вторая половина 1910-х годов) и «Жница» (1915). Последняя работа будет выставлена в России впервые с отъезда автора за границу в 1920 году.

Также на выставке будут показаны произведения, относящиеся к годам проживания Бурлюка в Японии (1921–1922) и сохранившийся фрагмент центральной части огромного полотна «Рабочие» (1924), единственный раз экспонировавшегося в 1926 году на выставке в Филадельфии. Виртуальная реконструкция предоставит посетителям выставки возможность увидеть картину в ее полном размере.

Разделе, посвященный Бурлюку-поэту, представит сборник «Лысеющий хвост» в двух вариантах: оригинал-макет книги, какой ее хотел видеть автор, и типографский экземпляр сборника, вышедший без иллюстраций (единственный сборник Бурлюка, напечатанный в России до его эмиграции), а также оригинальные рисунки в нескольких экземплярах стихотворного футуристического сборника «Молоко кобылиц», который был издан учрежденной Бурлюком группой «Гилея».

Кроме того, на выставке можно будет услышать голос Бурлюка, читающего свои стихи, — аудиозаписи, сделанные во время приезда Бурлюка в Советскую Россию.

Выставка «Давид Бурлюк. Слово мне!» в Музее русского импрессионизма продлится до 27 января 2019 года.



