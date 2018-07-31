Объявлена программа кинофестиваля «Окно в Европу»

Кадр из фильма «В Кейптаунском порту» © Renovatio Entertainment

Сегодня, 31 июля, на пресс-конференции в Москве объявлена программа XXVI фестиваля российского кино «Окно в Европу», который пройдет в Выборге с 10 по 16 августа.

Как сообщает РИА Новости, в этом году фестиваль посвящен памяти поэта, кинорежиссера и сценариста Геннадия Шпаликова.

В программе фестиваля около 130 фильмов. На открытии будут показаны фильмы «В Кейптаунском порту» Александра Велединского и «Болеро 17» Гарри Бардина, на закрытии — «Непрощенный» Серика Андреасяна.

Четыре основные конкурса — игрового, документального и анимационного кино и «Копродукция. Окно в мир» — будут судить отдельные жюри: игровое во главе с режиссером Сергеем Снежкиным, документальное — с Евгением Григорьевым, и анимационное — с Гарри Бардиным, копродукция — с Арутюном Хачатряном.

Победители конкурса «Выборский счет», в который включаются все конкурсные картины, а также фильмы, отмеченные наградами других фестивалей российского кино с начала года, будут определены по итогам голосования всех участников и зрителей фестиваля.

Также «Окно в Европу» представит несколько внеконкурсных программ, в том числе «Гала-премьеры», «Выборгская премьера», «Кино для детей и юношества», программу студенческих работ, приуроченную к столетию ВГИКа.

На фестивале в Выборге в этом году отметят столетие киностудии «Ленфильм», 50-летие фильма «Стеклянная гармоника» Андрея Хржановского по сценарию Геннадия Шпаликова, памяти Олега Табакова и Киры Муратовой будут посвящены показы фильмов «Среди серых камней» и «Три истории», юбилеям Элема Климова и Алексея Петренко — показ фильма «Агония».

Кроме того, в расписании фестиваля мастер-классы Виктора Ерофеева, Андрея Хржановского, Армена Медведева и Кирилла Клепалова.



