Гослитмузей устраивает летние литературные ужины

© Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля

11 августа Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля открывает свой новый летний проект – «Литературный ужин».

«Это необычный поход в музей, сочетание экскурсии и званого ужина, — сообщает сайт Гослитмузея. — Гостей ждет прогулка по музею, познавательный рассказ о повседневном образе жизни литераторов и гастрономических традициях их эпохи или семьи. Завершится вечер тематическим ужином в уютном дворике музея. Приглашенный шеф-повар приготовит блюда, которые подавались к семейному столу писателя, или угощения, навеянные сюжетами его литературных произведений».

«Литературный ужин #1. Пастернак» 11 августа в Доме-музее Б.Л. Пастернака в Переделкине начнется с экскурсии «Дачная тема в жизни Пастернака: Оболенское, Ирпень, Переделкино».

18 августа в Доме-музее М.М. Пришвина в Подмосковье состоится «Литературный ужин #2. Пришвин».

Завершит сезон 22 августа в Доме И.С. Остроухова в Трубниках «Литературный ужин #3. Маяковский», который пройдет в рамках выставки «Владимир Маяковский. Там и у нас».

Для участия в каждом их трех запланированных Гослитмузеем ужинов необходима предварительная регистрация: как отмечают организаторы, они состоятся, если наберется необходимое количество желающих.







