Гослитмузей устраивает летние литературные ужины© Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля
11 августа Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля открывает свой новый летний проект – «Литературный ужин».
«Это необычный поход в музей, сочетание экскурсии и званого ужина, — сообщает сайт Гослитмузея. — Гостей ждет прогулка по музею, познавательный рассказ о повседневном образе жизни литераторов и гастрономических традициях их эпохи или семьи. Завершится вечер тематическим ужином в уютном дворике музея. Приглашенный шеф-повар приготовит блюда, которые подавались к семейному столу писателя, или угощения, навеянные сюжетами его литературных произведений».
«Литературный ужин #1. Пастернак» 11 августа в Доме-музее Б.Л. Пастернака в Переделкине начнется с экскурсии «Дачная тема в жизни Пастернака: Оболенское, Ирпень, Переделкино».
18 августа в Доме-музее М.М. Пришвина в Подмосковье состоится «Литературный ужин #2. Пришвин».
Завершит сезон 22 августа в Доме И.С. Остроухова в Трубниках «Литературный ужин #3. Маяковский», который пройдет в рамках выставки «Владимир Маяковский. Там и у нас».
Для участия в каждом их трех запланированных Гослитмузеем ужинов необходима предварительная регистрация: как отмечают организаторы, они состоятся, если наберется необходимое количество желающих.
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