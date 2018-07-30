Идет набор в Школу Марины Разбежкиной и Михаила Угарова© Школа документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова
До 15 августа продолжается прием заявок в Школу документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова на программу «Режиссура документального кино» на 2018-2019 учебный год.
Опыт съемок для будущего режиссера-документалиста не обязателен, учиться в школе могут люди самых разнообразных профессий, открытые к познанию мира и людей вокруг себя. Два абитуриента, наиболее успешно прошедших вступительные испытания, получат гранты.
Программа обучения рассчитана на 14 месяцев, занятия проходят в вечернее время (будни) и выходные.
Информация об условиях обучения и правилах приема приводится на сайте школы.
Основательница школы, режиссер, сценарист и продюсер Марина Разбежкина:
«Мы сознательно отказались от традиционных программ для подготовки режиссеров-документалистов. У нас свое представление о том, как и чему надо учить, и десять лет существования Школы и фильмы ее выпускников поддерживают нас на этом пути, — говорит остнователь школы.
Кроме обычных для киношкол предметов: режиссуры, сценарного дела, операторского мастерства, звукорежиссуры, монтажа, — у нас есть авторские программы, которые придумали музыканты, теоретики кино, фольклористы, философы, театроведы. И это не то, о чем вы можете прочитать в учебниках. Это их уникальный опыт, которым они согласились поделиться со студентами.
Программа Школы в основном построена на практических занятиях. Она очень плотная и требует много энергии»
новости
17:37Гослитмузей устраивает летние литературные ужины
14:08Объявлен конкурс для молодых художников
11:55Идет набор в Школу Марины Разбежкиной и Михаила Угарова
10:44Начинается фестиваль «Рудник»
28 июля 2018
27 июля 2018
18:03MusicAeterna и Теодор Курентзис исполнят Бетховена в Лондоне, Зальцбурге и Бремене
16:31«Каро.Арт» начинает цикл показов французского кино
14:47Дни памяти жертв политических репрессий пройдут в Сандармохе и Красном Бору
13:05Gorillaz, Massive Attack и Трики выступят на Park LiveВсе новости