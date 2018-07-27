Валерий Гергиев откроет Байройт-2019

Фестивальный дворец в Байройте © NDR

На открытии Байройтского фестиваля 2019 года дирижировать новой постановкой оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер» будет художественный руководитель Мариинского театра и главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра Валерий Гергиев.

Об этом рассказала на пресс-конференции в Байройте художественный руководитель фестиваля Катарина Вагнер.

Спектакль поставит немецкий режиссер Тобиас Кратцер, в заглавной партии выступит американский драматический тенор Стивен Гулд.

Партию Эльзы в двух представлениях «Лоэнгрина» на Байройтском фестивале 2019 года исполнит российская оперная звезда Анна Нетребко, передает Südwestrundfunk. Она дебютировала в вагнеровском репертуаре в 2016 году, спев Эльзу в Дрезденской государственной опере, где «Лоэнгрином» дирижировал музыкальный руководитель Байройтского фестиваля Кристиан Тилеман.































