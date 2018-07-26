Елена Ямпольская возглавила комитет Госдумы по культуре© Партия «Единая Россия»
25 июля председателем комитета Госдумы по культуре была выбрана депутат Елена Ямпольская («Единая Россия»).
Об этом сообщает «Интерфакс».
Елена Ямпольская ранее была первым заместителем председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат входит в Совет при президенте по культуре и искусству, с 2011 года была главным редактором газеты «Культура», до этого — заместителем главного редактора газеты «Известия»
Во время обсуждения кандидатуры Ямпольской в Госдуме депутат Сергей Иванов (ЛДПР) напомнил, что она является автором книги «Гимн настоящей стерве, или Я у себя одна», отмечает ИА «Регнум». Также предлагалось провести голосование в закрытом режиме, но в результате решение было принято открытым голосованием.
С конца 2011 года до 14 июня 2018 года комитет Госдумы по культуре возглавлял кинорежиссер Станислав Говорухин (1936–2018).
новости
18:22Премьера фильма Томаса Штубера «Между рядами» пройдет в Москве
17:14Госдума разрешила показывать фестивальное кино без прокатного удостоверения
15:16В «Манеже» покажут современное искусство Москвы
13:49Суд в США постановил вернуть Ирану древний барельеф
12:58Вместо военных кафедр в российских вузах создадут единые учебные центры
11:16Елена Ямпольская возглавила комитет Госдумы по культуре
Вчера
14:50В Москве прошла акция у Расстрельного дома
14:12Объявлена программа Венецианского кинофестиваля
13:14«Космическая эстафета» откроется на ВДНХВсе новости