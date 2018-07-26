Елена Ямпольская возглавила комитет Госдумы по культуре

25 июля председателем комитета Госдумы по культуре была выбрана депутат Елена Ямпольская («Единая Россия»).

Об этом сообщает «Интерфакс».

Елена Ямпольская ранее была первым заместителем председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат входит в Совет при президенте по культуре и искусству, с 2011 года была главным редактором газеты «Культура», до этого — заместителем главного редактора газеты «Известия»

Во время обсуждения кандидатуры Ямпольской в Госдуме депутат Сергей Иванов (ЛДПР) напомнил, что она является автором книги «Гимн настоящей стерве, или Я у себя одна», отмечает ИА «Регнум». Также предлагалось провести голосование в закрытом режиме, но в результате решение было принято открытым голосованием.

С конца 2011 года до 14 июня 2018 года комитет Госдумы по культуре возглавлял кинорежиссер Станислав Говорухин (1936–2018).















