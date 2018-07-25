Петербургская консерватория проводит массовые сокращения

Санкт-Петербургская государственная консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова намерена сократить 49 сотрудников.

В уведомлениях об увольнении, подписанных ректором консерватории Алексеем Васильевым, говорится о том, что сокращение вызвано «необходимостью проведения оптимизации штатной численности, сокращения административно-хозяйственных расходов, продолжительным нахождением на капитальном ремонте основного здания», передает «Фонтанка.ру».

По словам пресс-секретаря консерватории Екатерины Хомчук, уволят «артистов хора, уборщиков общежитий, дежурных по этажам и несколько человек из учебного отдела и канцелярии».

«Профессорско-преподавательского состава сокращения не коснутся», — отметила Хомчук. Она сообщила, что хор продолжит сотрудничество с консерваторией «на основе договора гражданско-правового характера со сдельной оплатой», а руководитель хора останется в штате.

Артисты хора, пояснили в пресс-службе, участвуют в спектаклях не чаще, чем раз в месяц — им негде выступать из-за ремонта в консерватории.

Ремонт основного здания Санкт-Петербургской консерватории на Театральной площади начался в 2014 году. На время ремонта консерватория переехала в здание Интендантских складов на улице Глинки. На вопрос, вернутся ли увольняемые сотрудники в консерваторию после ремонта, в пресс-службе ответили: «Надо сначала дождаться окончания работ, а потом говорить о дальнейшей кадровой политике».

Прошлым летом консерватория уволила 79 артистов Театра оперы и балета в связи с отсутствием у него постоянной сцены. Тогда сообщалось, что окончание ремонта запланировано на 2018 год.



