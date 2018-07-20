The Prodigy анонсировали новый альбом

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Сегодня, 20 июля, британская группа The Prodigy представила первый сингл со своего нового альбома и объявила дату его выхода.

Как сообщает Warner Music Russia, седьмой студийный альбом The Prodigy — «No Tourists» — поступит в продажу 2 ноября. В его названии отражено убеждение группы «сделай-или-умри»: «Для нас пластинка "No Tourists" об эскапизме и желании перестать идти по протоптанному пути. Не будьте туристом — опасности и восторга всегда больше, если вы сбились с заданной тропы».

Альбом, записанный и сведнный за прошедший год лидером группы Лиамом Хоулеттом в его лондонской студии в районе Кингс-Кросс, уже доступен для предзаказа. «Как и предыдущие записи, этот альбом такой же агрессивный, но немного в другом ключе», — пояснил Хоулетт.

В песне «Need Some1» — первом сингле с нового альбома — звучит вокальный сэмпл американской диско-певицы Лолитты Холлоуэй (1946–2011). «Во всех наших песнях есть отголоски нашего прошлого и того, что нас вдохновляло. Когда меня спрашивают о звучании нового альбома, я описываю его, как "злой рейв". Этот звук принадлежит только нам», — прокомментировал Хоулетт использование сэмпла Холлоуэй.

«"Need Some1" демонстрирует то, что я так люблю в нашей группе — многогранность, — считает музыкант. — Мы обладаем тем уровнем свободы, позволяющим выпускать такую песню наряду с треками, где солируют Кит и Максим, и все равно остаемся верны своим принципам».

Официальное видео на песню «Need Some1» было снято в Маниле режиссером Пако Ратертой.



