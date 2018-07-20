«Пионер» покажет израильское кино

Кадр из фильма «Дом в Галилее» © David Rudoy

С 29 июля по 29 августа в летнем кинотеатре «Пионер» в московском парке Сокольники пройдет 17-й Фестиваль израильского кино.

На открытии фестиваля 29 июля будет показана комедия «Сквозь стену» режиссера Рамы Бурштейн, которая лично представит свою работу, на вечере выступит израильская рок-группа Buckets N Joints.

Специальным событием фестиваля станет предпремьерный показ картины «Дом в Галилее», лауреата кинофестиваля в Хайфе. Также в программе документальный фильм «Бен-Гурион. Эпилог», драма «Блюз уходящего лета», фильмы «Спасти Нетту» и «Сомнительные» (его представит режиссер Элиран Элья) и ночной показ сериала «Разбудить медведя».

Закроет фестиваль 29 августа фильм «И тогда пришла она» и встреча с его сценаристом Шаей Лахавом.

Помимо кинопоказов в летнем «Пионере» в парке Сокольники запланированы выступления израильских музыкальных коллективов и дегустация израильской еды.

Расписание фестиваля приводится на сайте кинтеатра «Пионер».

Фестиваль проводится при поддержке Посольства Израиля в России











