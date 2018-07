Гёте-Институт вместе с COLTA.RU запускает проект «The Earth Is Flat – Kак читать медиа?»

Гёте-Институт в Москве совместно с COLTA.RU представляет новый информационно-просветительский проект «The Earth Is Flat – How to Read Media?» («The Earth Is Flat – Kак читать медиа?»). Он адресован самым активным медиапотребителям — подросткам и молодым людям, а также медиаспециалистам, педагогам и всем, кто хочет лучше понимать медиа.

Медиаграмотность и критическое отношение к медиаконтенту — необходимая часть современной цифровой культуры, наряду с умением вести сетевые дискуссии, защищать личное пространство, противостоять кибербуллингу. Мы умеем читать медиа — но не всегда отличаем реальную новость от фальшивой, не всегда замечаем, как медиа жонглируют понятиями, подтасовывают факты и предлагают нам вместо информации готовые выводы.

Проект надеется объединить усилия экспертов и педагогов, теоретиков и практиков медиа для создания эффективных методов повышения медиаграмотности. Он будет обращаться к опыту специалистов из России и Германии, которые давно занимаются этой темой, а также пробовать и распространять новые форматы и подходы.

Цель проекта — помочь молодым людям лучше ориентироваться в современной медиасреде, научить их анализировать медиа, оценивать релевантность источников и достоверность информации.

Молодые люди смогут узнать, как работают современные медиа, познакомиться с теми, кто их создает, освоить основы производства мультимедиа.

В активной фазе проекта (с осени 2018 года до зимы 2020 года) мы планируем провести в 15 регионах России:

серию воркшопов для подростков;

цикл вебинаров для студентов профильных вузов;

цикл лекций для всех, кто интересуется современными медиа.

Кроме того, проект предусматривает гранты на производство медиаконтента и проведение обучающих семинаров по медиаграмотности.

Видеоролики, анимационные фильмы, обучающие программы, тесты, комиксы, инфографика, мемы, которые создадут в ходе проекта профессиональные и начинающие авторы, будут публиковаться на сайте проекта и в социальных сетях.

Проект реализуется при поддержке Европейского Союза