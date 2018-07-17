В России пройдет фестиваль-путешествие лаборатории «Человек мира»

© «Человек мира»

28 июля по маршруту Петербург-Москва-Суздаль отправится фестиваль-путешествие творческой лаборатории «Человека мира».

Первый этап лаборатории начнется 28 июля возле Михайловского замка, где визуально-музыкальное действие представят Петр Айду, Мириам Сехон, Андрей Попов и другие участники лаборатории. В течение дня в раме-сцене будут меняться музыкальные образы: за настоящими ткацкими станками будут сидеть деревенские бабушки, переговариваясь и напевая старинные песни, затем современные музыканты начнут играть на на металлических баках, деталях моторов, индустриальных объектах. По замыслу художественного руководителя лаборатории Андрея Попова, перформанс позволит проследить развитие человечества от эпохи ручного труда к машинному.

Следующий этап пройдет в Москве: «Человек мира» откроет для себя автомобиль и встанет в пробку. Участники лаборатории отправятся в автопробег Петербург-Москва на старинных автомобилях, а затем с их помощью разыграют экспериментальный перформанс «Траффик». 1 августа множество машин разных времен припаркуются возле Новой Третьяковки на Крымском валу, пробка завершится импровизированным театрализованным перформансом.

3 августа путешествующая лаборатория поедет в Суздаль на поезде, в каждом вагоне которого будет показан спектакль. Следующий этап фестиваля — акция «Лавка мира», участники которой будут расписывать лавки на территории Суздальского Кремля, создавать на берегу реки грандиозные керамические скульптуры, которые будут обжигаться во время открытого уличного показа фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев». На следующий день лаборатория отправится к церкви Покрова на Нерли, где выступят несколько хоров Владимирской области.







